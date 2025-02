G20 | Viola Davis surge como Presidente dos EUA no pôster oficial do filme de ação A atriz Viola Davis (A Mulher Rei) é destaque no pôster oficial de G20, novo filme de ação em que interpreta a Presidente dos EUA....

O Vício|Do R7 11/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share