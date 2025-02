Giancarlo Esposito seguirá no papel de Coral após Capitão América 4, confirma diretor Marvel tem planos para explorar a Sociedade da Serpente no futuro O post Giancarlo Esposito seguirá no papel de Coral após Capitão... O Vício|Do R7 08/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h05 ) twitter

Capitão-América-4-Giancarlo-Esposito-MCU:

Como o próprio Giancarlo Esposito já tinha adiantado, a Marvel Studios pretende usar Coral em projetos posteriores a Capitão América: Admirável Mundo Novo (2024)

Para mais detalhes sobre o futuro do vilão e suas aventuras no MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

