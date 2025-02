Godzilla Minus One | Diretor aborda produção da sequência Não há previsão de estreia O post Godzilla Minus One | Diretor aborda produção da sequência apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 03/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sequência do Godzilla

Diretor do aclamado Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki teve a oportunidade de comentar sobre a produção do próximo capítulo da franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Diretor de Mickey 17 diz quais filmes colocaram Robert Pattinson “em outro nível”

Denis Villeneuve explica por que antecipou Messias de Duna

Lobisomem ganha data para mídia digital