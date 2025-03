Guerra Mundial Z 2? Próximo filme de David Fincher será sequência com Brad Pitt, diz rumor David Fincher estava confirmado como diretor de Guerra Mundial Z 2 quando a Paramount paralisou o projeto O post Guerra Mundial Z 2... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h26 ) twitter

Guerra Mundial Z 2? Próximo filme de David Fincher será sequência com Brad Pitt, diz rumor

No fim do ano passado, fontes muito confiáveis reportaram que o próximo filme de David Fincher seria um faroeste policial chamado Bitterroot. A situação, no entanto, parece ter mudado, pois novos rumores dizem que o cineasta, na verdade, está se preparando para rodar uma sequência misteriosa com Brad Pitt.

Para mais detalhes sobre essa intrigante possibilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

