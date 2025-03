Gwyneth Paltrow relembra experiência em Homem de Ferro: “Improvisávamos o dia todo” Roteiro do filme estava em constante reescrita, diz atriz de Pepper Potts O post Gwyneth Paltrow relembra experiência em Homem de Ferro... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 09h26 ) twitter

Gwyneth Paltrow em Homem de Ferro

Fazendo parte do elenco de estreia do MCU, Gwyneth Paltrow está relembrando seus dias na produção de Homem de Ferro, e diz: "Improvisávamos o dia todo".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre as experiências de Gwyneth Paltrow no set!

