Harry Potter | Jason Isaacs admite que filmes “não foram tão divertidos de fazer” Ator deu vida a Lucius Malfoy na franquia O post Harry Potter | Jason Isaacs admite que filmes “não foram tão divertidos de fazer”... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista para o The One Show, o ator Jason Isaacs admitiu que os filmes de Harry Potter "não foram tão divertidos de fazer", devido à quantidade de cenas com efeitos especiais que cada produção da saga tinha.

Para saber mais sobre as revelações de Jason Isaacs e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Shang-Chi 2 não será afetado pelo trabalho de Destin Daniel Cretton em Homem-Aranha 4, diz Simu Liu

Conclave | Votantes do Oscar ignoram Ralph Fiennes por engano: “Ele já ganhou antes”

Com teaser, Netflix anuncia a data de Rua do Medo: Rainha do Baile