Henry Cavill com visual de Argylle O Superespião Henry Cavill com visual de Argylle O Superespião (O Vício - Cinema)

Henry Cavill revelou que não descartaria a possibilidade de uma sequência de "Argylle: O Superespião". O ator, conhecido por interpretar o Superman, está empolgado com o projeto e acredita que ainda há muito a ser explorado nessa história de espionagem. Saiba mais sobre as declarações de Cavill consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

