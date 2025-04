Hurry Up Tomorrow ganha trailer completo Filme foi uma das atrações da CinemaCon O post Hurry Up Tomorrow ganha trailer completo apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

The Weeknd em Hurry Up Tomorrow

Diretamente da CinemaCon, a Lionsgate apresentou um trailer completo para Hurry Up Tomorrow. O filme é estrelado por Jenna Ortega (Wandinha), The Weeknd (The Idol) e Barry Keoghan (Saltburn), recebeu um pôster inédito.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este intrigante thriller psicológico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

