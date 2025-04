Invocação do Mal 4 será o último filme da “fase um” da franquia, diz chefe da New Line Cinema Estúdio planeja fazer mais O post Invocação do Mal 4 será o último filme da “fase um” da franquia, diz chefe da New Line Cinema apareceu... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Invocação do Mal 4 bastidores

Invocação do Mal 4 será o último filme da "fase um" da franquia, segundo Richard Brener, chefe da New Line Cinema, em entrevista ao Hollywood Reporter. O estúdio planeja seguir em frente com a "fase dois".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Um Filme Minecraft pode arrecadar US$ 150 milhões em abertura global

Jack Black diz que retornará para Jumanji 4

Pedro Pascal celebra aniversário de 50 anos no set de Avengers: Doomsday