Jake Gyllenhaal pode estrelar novo filme de M. Night Shyamalan Projeto é da Warner Bros. O Vício|Do R7 29/01/2025 - 15h47

Jake Gyllenhaal no remake de Matador de Aluguel

De acordo com um relatório do The InSneider, Jake Gyllenhaal (O Abutre) deve estrelar o próximo filme do diretor M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido), que ainda não recebeu um título oficial.

Para mais detalhes sobre este projeto intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

