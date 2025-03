James Gunn celebra aniversário da Engenheira e elogia atriz María Gabriela de Faría em Superman; veja foto do set Filme estreia em 10 de julho O post James Gunn celebra aniversário da Engenheira e elogia atriz María Gabriela de Faría em Superman... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h30 ) twitter

María Gabriela de Faría, a Engenheira de Superman

James Gunn, diretor e co-CEO da DC Studios, usou seu Instagram para celebrar o aniversário da personagem Engenheira, criada por Warren Ellis e Bryan Hitch. Na publicação, Gunn elogiou a atriz María Gabriela de Faría, que interpretará a personagem no próximo filme do Superman, com lançamento previsto para julho.

