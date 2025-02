James Gunn celebra o “Verão do Superman” com lançamento especial nos quadrinhos Iniciativa dos quadrinhos coincide com o lançamento do novo filme O post James Gunn celebra o “Verão do Superman” com lançamento especial... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h47 ) twitter

Pôster do Superman

James Gunn, co-CEO da DC Studios, usou seu Instagram para celebrar o "Verão do Superman", uma iniciativa que promete agitar o universo dos quadrinhos do Homem de Aço, coincidindo com o lançamento do novo filme do super-herói, dirigido por Gunn, que acontece em 10 de julho. A postagem destaca o lançamento de uma edição especial, Summer of Superman Special #1, com a participação de renomados roteiristas e artistas.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante celebração e o que está por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

