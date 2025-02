James Gunn explica estranheza nos olhos do Superman no novo teaser Lente grande angular usada na gravação da cena causou efeito distorcido no rosto do ator David Corenswet O post James Gunn explica...

O Vício|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share