James Gunn revela novidades sobre as filmagens de Superman James Gunn confirmou que as filmagens de Superman estão na reta final, trazendo expectativas para os fãs do herói. O diretor compartilhou...

O Vício|Do R7 14/07/2024 - 09h10 (Atualizado em 14/07/2024 - 09h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌