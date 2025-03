Jennifer Salke deixa chefia da Amazon MGM Studios Executiva, no entanto, continuará produzindo projetos para o estúdio O post Jennifer Salke deixa chefia da Amazon MGM Studios apareceu... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h30 ) twitter

Após sete anos no cargo, Jennifer Salke deixará a chefia da Amazon MGM Studios, de acordo com o Deadline. A executiva assinou um contrato de produção de filmes e séries com o estúdio.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

