Joe Manganiello revela convite de Taika Waititi para Thor

Thor-Joe-Manganiello-Taika-Waititi Thor-Joe-Manganiello-Taika-Waititi (O Vício - Cinema)

O ator Joe Manganiello revelou em uma recente entrevista que recebeu um convite de Taika Waititi para participar do filme Thor. Apesar de não ter revelado muitos detalhes sobre o papel, Manganiello disse que ficou muito empolgado com a oportunidade de trabalhar com o renomado diretor.

Thor | Joe Manganiello revela convite de Taika Waititi

