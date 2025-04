Jogos Vorazes | Derivado sobre jovem Haymitch Abernathy confirma roteirista Alguém que já tem experiência na franquia O post Jogos Vorazes | Derivado sobre jovem Haymitch Abernathy confirma roteirista apareceu... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h46 ) twitter

Haymitch de Jogos Vorazes

A Lionsgate anunciou durante a CinemaCon que The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita), novo derivado e prelúdio de Jogos Vorazes, que conta a história do jovem Haymitch Abernathy (cuja versão adulta foi interpretada por Woody Harrelson nos filmes da franquia principal), terá Billy Ray como roteirista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo de Jogos Vorazes!

