Jogos Vorazes | Filme do jovem Haymitch recebe teaser oficial com logo Longa-metragem estreia em 2026 O post Jogos Vorazes | Filme do jovem Haymitch recebe teaser oficial com logo apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haymitch de Jogos Vorazes

Direto da CinemaCon, a Lionsgate divulgou um pequeno teaser oficial com o logo de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita), novo derivado e prelúdio de Jogos Vorazes, que conta a história do jovem Haymitch Abernathy (cuja versão adulta foi interpretada por Woody Harrelson nos filmes da franquia principal).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

John Wick vai ganhar prelúdio animado com Keanu Reeves

John Wick | Derivado com Donnie Yen é confirmado

Truque de Mestre 4 é anunciado oficialmente pela Lionsgate