John Goodman sofre lesão no quadril durante gravações de novo filme de Tom Cruise; produção é pausada Warner Bros. confirmou incidente em um comunicado O post John Goodman sofre lesão no quadril durante gravações de novo filme de Tom... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 09/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ator John Goodman sofreu uma lesão no quadril durante as filmagens do novo filme do diretor Alejandro González Iñárritu, informou a produção. O incidente ocorreu nos estúdios Pinewood, no Reino Unido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema para mais detalhes sobre a recuperação do ator e o novo filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Pierce Brosnan defende escolha de britânico para próximo James Bond e elogia acordo com a Amazon

Elio, da Pixar, ganhará trailer inédito em breve

Oscar Isaac, de Cavaleiro da Lua, completa 46 anos