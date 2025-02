John Malkovich recusou a Marvel Studios múltiplas vezes antes de Quarteto Fantástico Desta vez, o ator aceitou pela chance de voltar a trabalhar com o diretor Matt Shakman O post John Malkovich recusou a Marvel Studios... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h27 ) twitter

John Malkovich recusou a Marvel Studios múltiplas vezes antes de Quarteto Fantástico

Foi somente aos 71 anos que John Malkovich se juntou à Marvel Studios, mas essa colaboração poderia ter acontecido muito antes.

Para saber mais sobre as recusas de Malkovich e sua experiência com a Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

