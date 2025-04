John Wick | Derivado de Caine terá roteirista de Batman: Parte 2 Donnie Yen vai dirigir e estrelar o longa O post John Wick | Derivado de Caine terá roteirista de Batman: Parte 2 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caine de John Wick

Mattson Tomlin definitivamente é um dos roteiristas mais ocupados de Hollywood. Atualmente trabalhando com Matt Reeves em Batman: Parte II (2025), na série de Aegon, O Conquistador, na 2ª temporada de O Exterminador do Futuro: Zero, nas adaptações de BRZRKR, na adaptação de sua HQ autoral Um Círculo Vicioso, além de vários outros projetos, o roteirista ainda arrumou um tempo para escrever o roteiro de Caine, derivado de John Wick que será dirigido e estrelado por Donnie Yen.

Para mais detalhes sobre este emocionante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Superman | David Corenswet aborda complexidade do super-herói

Superman | James Gunn dá novos detalhes sobre a sua abordagem do super-herói

Hurry Up Tomorrow ganha trailer completo