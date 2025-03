Jonathan Majors protagonizará filme de ação após polêmicas Mesmo após condenação, ator parece ter encontrado maneira de sustentar a carreira O post Jonathan Majors protagonizará filme de ação... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

Jonathan Majors foi escalado para protagonizar o filme de ação True Threat, dirigido por Gerard McMurray, de acordo com o Deadline. A trama acompanha o ex-agente das Forças Especiais Vernon Threat em busca de vingança após o assassinato de seu filho adolescente por uma gangue do Harlem. Determinado a fazer justiça, Threat se infiltra no prédio de 20 andares que serve como fortaleza da gangue, lutando para chegar ao último andar e confrontar o líder, seu antigo mentor.

