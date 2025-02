Kevin Costner reage ao sucesso de Horizon no streaming: “Está entre os maiores do ano” Apesar de desempenho abaixo do esperado nos cinemas O post Kevin Costner reage ao sucesso de Horizon no streaming: “Está entre os maiores... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

horizon-an-american-story-kevin

O ator Kevin Costner investiu pesado no filme Horizon: An American Saga, e apesar de o longa não ter tido um desempenho tão bom nos cinemas, ele vem se mostrando um verdadeiro sucesso no streaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Armie Hammer surge como Cavaleiro das Trevas em filme do “pior diretor do mundo”

Mestres do Universo | Ator do live-action afirma que filmagens iniciarão em breve

Thunderbolts* | Lewis Pullman provoca mistério sobre Sentinela em filme