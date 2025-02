Leonardo DiCaprio estrelará novo filme de Martin Scorsese De acordo com o Deadline, a parceria entre Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio continua a todo vapor O post Leonardo DiCaprio estrelará... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 22h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 22h07 ) twitter

De acordo com o Deadline, a parceria entre Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio continua a todo vapor. O ator deve protagonizar um novo filme chamado "Devil in the White City", produzido pela 20th Century.

