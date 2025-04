Lilo Stitch | Assista a teaser inédito do live-action Longa chegará aos cinemas no mês que vem O post Lilo Stitch | Assista a teaser inédito do live-action apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estande de Lilo & Stitch

Com estreia próxima, Lilo & Stitch (2025) ganhou um teaser com algumas cenas inéditas do alienígena azul. Assista:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Superman | Assista à versão dublada da prévia de 5 minutos

Confinado, estrelado por Anthony Hopkins e Bill Skarsgård, ganha data de estreia

A Odisseia | Suposto papel de Robert Pattinson no filme de Christopher Nolan é revelado