Magic: The Gathering ganhará universo cinematográfico Uma parceria da Hasbro com a Legendary O Vício|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 )

A Hasbro anunciou (via Hollywood Reporter) uma parceria de peso com a Legendary Entertainment para levar o universo do seu famoso jogo de cartas colecionáveis, Magic: The Gathering, para as telas de cinema e televisão. As empresas planejam desenvolver um universo compartilhado de histórias, expandindo a rica mitologia e os personagens cativantes do jogo para novas mídias.

As empresas planejam desenvolver um universo compartilhado de histórias, expandindo a rica mitologia e os personagens cativantes do jogo para novas mídias.

