Marvel presenteou Irmãos Russo com cards de beisebol de todos os atores do MCU

Irmãos Russo vão supervisionar projetos da Marvel Studios após Guerras Secretas, diz rumor

A Marvel presenteou os diretores Anthony e Joe Russo, conhecidos como Irmãos Russo, com cards de beisebol colecionáveis contendo todos os atores do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Em entrevista ao Hollywood Reporter, os cineastas revelaram que os cards servem como uma ferramenta de organização para acompanhar a grande quantidade de personagens com os quais trabalharam em filmes como Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

