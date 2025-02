Matthew McConaughey irá estrelar novo filme do diretor de O Ultimato Bourne The Rage é situado durante a Revolta dos Camponeses O post Matthew McConaughey irá estrelar novo filme do diretor de O Ultimato Bourne... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 ) twitter

Matthew McConaughey quase abandonou carreira

O vencedor do Oscar Matthew McConaughey (Interestelar, True Detective) assinou para estrelar The Rage, novo filme do diretor Paul Greengrass (O Ultimato Bourne, Capitão Phillips).

