Mickey 17, com Robert Pattinson, decepciona em bilheteria global

Mickey 17 | Trailer inédito destaca críticas positivas

Mickey 17, a nova aposta da Warner Bros. estrelada por Robert Pattinson, não conseguiu alcançar o desempenho esperado nas bilheteiras globais. Apesar de liderar as bilheteiras nos Estados Unidos em seu fim de semana de estreia (com US$ 19,1 milhões, algo que ainda ficou ligeiramente abaixo das expectativas), o filme arrecadou apenas US$ 53,3 milhões em todo o mundo.

