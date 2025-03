Mikey Madison comenta interações com Fernanda Torres e Demi Moore após Oscar Madison foi a vencedora do Oscar de Melhor Atriz, por seu papel em Anora O post Mikey Madison comenta interações com Fernanda Torres... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mikey Madison e Fernanda Torres Oscar 2025

Mikey Madison, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Anora, respondeu em entrevista recente sobre suas interações com as demais concorrentes da premiação, e mencionou Fernanda Torres e Demi Moore.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Cinema para ler a matéria completa!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Nárnia | Charli XCX é cotada para o papel de Jadis, a Feiticeira Branca

Thunderbolts* se torna tema da capa da revista Empire

Avengers: Doomsday | Surgem supostos detalhes da participação da Capitã Marvel