Missão: Impossível 8 contém melhores cenas de Benji na franquia, diz diretor

Simon Pegg em Missão: Impossível

Christopher McQuarrie, diretor de Missão: Impossível - O Acerto Final, atiçou a curiosidade dos fãs ao prometer que um personagem querido pelos fãs terá suas melhores cenas na franquia neste novo filme.

Para saber mais sobre as promessas do diretor e o que esperar do novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

