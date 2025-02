Missão: Impossível 8 | Diretor revela reação de público após exibição teste Longa causou reações viscerais em alguns dos espectadores O post Missão: Impossível 8 | Diretor revela reação de público após exibição... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trailer Missão Impossível 8

Christopher McQuarrie, o diretor de Missão: Impossível - O Acerto Final, revelou em entrevista recente qual foi a reação do público à primeira exibição teste do filme.

Para saber mais sobre as reações do público e detalhes da produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Ke Huy Quan, de Loki, revela qual o seu papel dos sonhos

Extermínio: A Evolução | Diretor aborda conexão de filme com o restante da franquia

Nosferatu se torna a 3ª maior bilheteria de um filme de terror de 2024