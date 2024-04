Moana 2: Novidades sobre a continuação da animação da Disney

Alto contraste

A+

A-

Moana 2 Moana 2 (O Vício - Cinema)

A tão aguardada continuação da animação da Disney, Moana 2, trará surpresas para os fãs da personagem. Segundo informações divulgadas pelo site Filmes - O Vício, o projeto originalmente seria uma série para o Disney+.

Quer saber mais sobre as novidades de Moana 2? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Moana 2 seria uma série para o Disney+ originalmente

• Duna | Denis Villeneuve explica por que finalizará franquia na Parte 3

• Moana 2 | Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson ainda negociam retornos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.