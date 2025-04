Não durou: Mickey Rourke deixa Big Brother por comportamento inaceitável Recentemente, publicamos que o ator Mickey Rourke tinha aceitado participar do Big Brother Celebridades do Reino Unido. O post Não... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 06h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 06h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recentemente, publicamos que o ator Mickey Rourke tinha aceitado participar do Big Brother Celebridades do Reino Unido. Entretanto, ele está oficialmente fora do programa após usar "linguagem inapropriada" e "comportamento inaceitável". Em uma declaração oficial do programa para o The Hollywood Reporter, foi dito o seguinte:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Roteirista de Capitão América 4 não entende motivo do público não gostar do filme

Moana: teste de animação mostra personagens deletados

Antes de ser Thanos, Josh Brolin quase foi o Batman de Snyder