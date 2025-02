Nárnia | Greta Gerwig fecha acordo com a Netflix para exibição de filme nos cinemas Reboot da franquia ganhará exibições em IMAX em 2026, diz site O post Nárnia | Greta Gerwig fecha acordo com a Netflix para exibição... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 08h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Greta Gerwig Nárnia Netflix

Greta Gerwig parece ter chegado a um acordo com a Netflix, já que sua adaptação de As Crônicas de Nárnia deve ganhar exibições para os cinemas, de acordo com nova atualização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre Nárnia!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Ainda Estou Aqui | Assista a participação de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel Live!

Jeannot Szwarc, diretor de Supergirl, morre aos 85 anos

Vingadores: Ultimato – Cena dos portais quase foi totalmente diferente