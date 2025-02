Netflix revela imagem inédita de Knives Out 3 Com Daniel Craig e Josh O'Connor O post Netflix revela imagem inédita de Knives Out 3 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 30/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Knives Out da Netflix

Com destaque para Daniel Craig como Benoit Blanc e o recém-chegado Josh O'Connor (Rivais), Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery teve uma imagem inédita disponibilizada pela Netflix.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este mistério intrigante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Diretor aborda papel do Capitão América em Avengers: Doomsday

Frankenstein de Guillermo del Toro ganha imagem oficial com Oscar Isaac

Anthony Mackie esclarece refilmagens de Capitão América 4: “Todos os filmes fazem”