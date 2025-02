Nezha 2 | Animação chinesa supera US$ 1 bilhão em bilheteria e faz história Mercado interno da China demonstra força para superar produções norte-americanas O post Nezha 2 | Animação chinesa supera US$ 1 bilhão... O Vício|Do R7 08/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/02/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nezha 2 | Animação chinesa supera US$ 1 bilhão e faz história

Na década passada, a China virou uma forte apoiadora do mercado cinematográfico de Hollywood e aproveitou o interesse do público no cinema para fortalecer seu circuito interno. Como resultado desse investimento, a animação Nezha 2 (2025) se tornou o maior sucesso doméstico da história da indústria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes desse fenômeno cinematográfico!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Giancarlo Esposito seguirá no papel de Coral após Capitão América 4, confirma diretor

Batman: Parte II | Matt Reeves confirma local da produção

Vencedores do Critics Choice Awards 2025 são anunciados