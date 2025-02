Nicholas Hoult relembra experiência inusitada em teste para X-Men Ator precisou latir e imitar personagem de Uma Família da Pesada O post Nicholas Hoult relembra experiência inusitada em teste para... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h06 ) twitter

Fera X-Men

Na MEGACON Orlando 2025, o ator Nicholas Hoult, conhecido por seus papéis em Superman e X-Men, compartilhou histórias inusitadas sobre seus testes de elenco para filmes de super-heróis.

Para saber mais sobre as curiosidades do teste de Nicholas Hoult, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

