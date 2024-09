Novidades do DCU: O que James Gunn tem a dizer sobre Batman e Superman Usando um icônico nome dos quadrinhos O post James Gunn revela título do filme de Batman e Superman no DCU (caso seja feito) apareceu...

O Vício|Do R7 02/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌