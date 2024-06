Novo filme de terror do diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão promete arrepiar os espectadores O diretor de "A Morte do Demônio: A Ascensão" está de volta com um novo projeto de terror que promete mexer com os nervos dos espectadores...

Alto contraste

A+

A-

A Morte do Demônio: A Ascensão

O diretor de "A Morte do Demônio: A Ascensão" está de volta com um novo projeto de terror que promete mexer com os nervos dos espectadores. Com uma trajetória marcada por filmes impactantes, ele busca mais uma vez surpreender o público com sua visão única e perturbadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Meu Malvado Favorito 4 vislumbra bilheteria de abertura enorme

• Divertida Mente 2 já quebrou recordes de bilheteria da Pixar

• Star Wars | Dave Filoni aborda possibilidade de produções proibidas para menores de 18 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.