Novo teaser de Divertida Mente 2 revela emoções incríveis

Emoções em Divertida Mente 2 Emoções em Divertida Mente 2 (O Vício - Cinema)

A aguardada sequência de Divertida Mente está mais perto do que nunca! A Pixar divulgou um novo teaser de Divertida Mente 2, revelando emoções incríveis que prometem encantar o público. A imagem mostrada no teaser nos dá uma ideia do que esperar: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, todas elas representadas pelas divertidas personagens do filme.

Não perca a chance de conhecer as novas emoções de Divertida Mente 2! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício.

