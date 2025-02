O Auto da Compadecida 2 | Especial de João Grilo em quatro episódios é lançado no TikTok Celebrando o sucesso de bilheteria da sequência O post O Auto da Compadecida 2 | Especial de João Grilo em quatro episódios é lançado... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h08 ) twitter

O Auto da Compadecida 2

O Auto da Compadecida 2 vai ganhar uma série especial no TikTok a partir do dia 30 de janeiro. Intitulada "Conselhos de João Grilo", a série terá quatro episódios de cerca de dois minutos cada, nos quais o público poderá se divertir com as dicas e histórias de João Grilo, personagem icônico interpretado por Matheus Nachtergaele.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova série e suas histórias divertidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

