O Beijo da Mulher Aranha | Reboot ganha imagens oficiais com Jennifer Lopez e Diego Luna Filme original é produção américo-brasileira indicada ao Oscar O post O Beijo da Mulher Aranha | Reboot ganha imagens oficiais com... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 12h26 (Atualizado em 25/01/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Beijo da Mulher Aranha | Reboot ganha imagens oficiais com Jennifer Lopez e Diego Luna

Há pouco (25), foram reveladas imagens do reboot do filme américo-brasileiro indicado ao Oscar, O Beijo da Mulher Aranha, com Jennifer Lopez e Diego Luna como destaques.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e as imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 ganha nova projeção de bilheteria em sua estreia

DCU – Os grandes vilões confirmados até o momento

Sexta-Feira Muito Louca 2 | Vanessa Bayer se junta ao elenco