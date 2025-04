O Grande Dragão Branco | Clássico de Van Damme deve ganhar remake na A24 Estúdio independente busca trabalhar com propriedades mais conhecidas O post O Grande Dragão Branco | Clássico de Van Damme deve ganhar... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De olho em franquias mais comerciais, o estúdio A24 está em negociações para adquirir os direitos de remake de O Grande Dragão Branco, clássico estrelado por Jean-Claude Van Damme em 1988. A informação é do jornalista Jeff Sneider via The InSneider.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Operação Vingança, com Rami Malek, ganha aprovação no Rotten Tomatoes

DC mostra a evolução do símbolo do Superman

Reboot de A Pequena Loja dos Horrores foi engavetado, diz diretor