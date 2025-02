Orçamento de Capitão América 4 custou quase US$ 300 milhões, diz jornalista Filme pode ter custado muito mais caro do que havia sido relatado O post Orçamento de Capitão América 4 custou quase US$ 300 milhões... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capitão América 4 orçamento

Capitão América: Admirável Mundo Novo, supostamente, custou muito mais caro do que estava sendo relatado, com jornalista apontando para um orçamento de quase US$ 300 milhões.

Para saber mais sobre os detalhes desse orçamento surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 supera pré-estreia de O Soldado Invernal nos EUA

Capitão América 4 recebe aprovação positiva do público no Rotten Tomatoes

Mestres do Universo | He-Man é preso em primeiras fotos do set