Oscar 2025 sofre queda de audiência Mas, há um motivo específico para comemorar O Vício|Do R7 04/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 00h05 )

Audiência do Oscar

De acordo com relatório do The Hollywood Reporter, a cerimônia do Oscar sofreu uma queda de audiência de 7% nos Estados unidos, em comparação ao ano passado.

