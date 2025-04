Paddington: Uma Aventura na Floresta | Assista aos primeiros 7 minutos do filme Urso britânico se aventura pela América do Sul O post Paddington: Uma Aventura na Floresta | Assista aos primeiros 7 minutos do filme... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h46 ) twitter

Paddington bebê

O filme Paddington: Uma Aventura na Floresta chega ao catálogo do Max neste mês de abril, mas quem estiver curioso para ver as aventuras do urso britânico os primeiros 7 minutos do filme foram disponibilizados.

Não perca a chance de conferir essa emocionante aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

