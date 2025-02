Pantera Negra | Fãs pedem para que Aldis Hodge seja escalado como T’Challa no MCU Marvel Studios estaria em busca de um novo ator para T'Challa na atual Saga do Multiverso O post Pantera Negra | Fãs pedem para que... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h27 ) twitter

Aldis Hodge Pantera Negra

Com as aparentes buscas da Marvel Studios em definir um novo ator para o papel do Pantera Negra na atual Saga do Multiverso, Aldis Hodge vira destaque entre os fãs como o favorito para viver T'Challa.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa discussão acalorada entre os fãs! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

