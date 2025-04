Pecadores, com Michael B. Jordan, custou US$ 100 milhões Orçamento um pouco maior do que previsto O post Pecadores, com Michael B. Jordan, custou US$ 100 milhões apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h06 ) twitter

Pecadores da Warner

De acordo com relatório do The Hollywood Reporter, Pecadores custou US$ 100 milhões, em vez de US$ 80 milhões. O novo filme do diretor Ryan Coogler enfrentou contratempos durante a produção, e por isso houve um aumento no valor.

