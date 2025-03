Pecadores, com Michael B. Jordan, recebe primeiro clipe oficial Filme envolve vampiros O post Pecadores, com Michael B. Jordan, recebe primeiro clipe oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h07 ) twitter

Pecadores ganha pôster inédito; Novo trailer amanhã

A Warner Bros. divulgou o primeiro clipe oficial de Pecadores, intitulado "Let Me In". O filme, que é estrelado por Michael B. Jordan e dirigido por Ryan Coogler, envolve vampiros.

